Caen presuntos extorsionadores que exigían S/ 80 mil a empresario en Villa María del Triunfo

Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por la Policía Nacional por su presunta participación en un caso de extorsión contra un empresario del sector salud, propietario de varios establecimientos en Lima. La denuncia fue presentada en octubre de 2026 y permitió a la unidad antiextorsión iniciar las investigaciones.

Según la información policial, los implicados exigían alrededor de 80 mil soles a cambio de no atacar los negocios de la víctima. En uno de los establecimientos, ubicado en Villa María del Triunfo, los presuntos delincuentes dejaron un artefacto explosivo que no llegó a detonar debido a las condiciones climáticas.

Los extorsionadores habrían grabado el momento en que dejaron el explosivo y enviado el video al empresario como mecanismo de presión para que realizara el pago. De acuerdo con el jefe de la unidad antiextorsión, coronel Olger Robando, la víctima llegó a aceptar el pago de una suma de dinero, cuya entrega debía realizarse de manera presencial.

NUEVOS MÉTODOS DE EXTORSIÓN

La Policía también advirtió que las organizaciones criminales están modificando sus métodos de cobro para dificultar el rastreo financiero. En lugar de utilizar transferencias bancarias, ahora optan por recibir dinero en efectivo o realizar depósitos que retiran inmediatamente.