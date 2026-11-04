Mujer pide ayuda por delivery y serenos la rescatan de presunta agresión en Miraflores

Una joven que habría sido víctima de agresiones por parte de su pareja fue auxiliada por agentes de Serenazgo de Miraflores, luego de comunicarse con la central de seguridad ciudadana mediante una llamada encubierta. Durante la comunicación, pidió una hamburguesa como si se tratara de un pedido de delivery, con el propósito de alertar que se encontraba en peligro sin levantar sospechas.

Serenazgo detectó la señal de auxilio

La operadora identificó que no era una llamada habitual, pues notó que la voz de la joven estaba quebrada. Tras conocer que se encontraba en la playa La Pampilla, activó los protocolos de intervención y utilizó las cámaras de vigilancia para ubicarla. La víctima también levantó el brazo para facilitar su identificación.

Cuando los agentes llegaron, la mujer se acercó a uno de ellos en busca de protección. Según informó Juan Luna, jefe de la central Alerta Miraflores, la joven manifestó que su pareja la había abofeteado y amenazado verbalmente. El sujeto, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, fue intervenido y trasladado a la comisaría con apoyo de la Policía para las diligencias correspondientes.

Tras el incidente, la Municipalidad de Miraflores recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con la central de seguridad al 01 755 0100. También cuenta con los números de WhatsApp 989 863 650 y 989 859 825, habilitados para recibir mensajes, audios y videos ante situaciones de emergencia.