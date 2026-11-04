Precio de combustibles alcanza sus niveles más altos y transportistas alistan paro nacional de 72 horas

El precio de los combustibles registró nuevos incrementos durante la última semana, afectando la economía de los consumidores y elevando los costos del transporte. Según lo informado, la gasolina aumentó 3.8 %, el diésel 1.7 % y el gas licuado de petróleo (GLP) 5 %, en medio de la incertidumbre por la llegada del fenómeno El Niño y la situación internacional del mercado energético.

Petróleo podría alcanzar los 120 dólares por barril

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, señaló que el precio internacional del petróleo estuvo cerca de su nivel máximo estimado, luego de ubicarse entre los 116 y 118 dólares por barril. Según explicó, el valor podría llegar hasta los 120 dólares, aunque recientemente registró una ligera reducción ante las expectativas de una mayor tranquilidad en Medio Oriente.

El incremento también repercutió en el transporte, cuyo costo subió 15.7 %, de acuerdo con las cifras mencionadas en el informe del INEI. Conductores consultados señalaron que han llegado a pagar hasta S/ 22.50 por la gasolina, mientras que el GLP también registra variaciones en sus precios. A esta situación se suman las dificultades que enfrenta la refinería de Talara por problemas de financiamiento para adquirir el volumen de petróleo que requiere.

Finalmente, transportistas de carga a nivel nacional anunciaron que preparan una paralización de 72 horas en protesta por el encarecimiento de los combustibles y la informalidad en el sector. La medida se suma a la preocupación por el impacto que estos incrementos podrían tener en los costos de distribución y en los precios que pagan los consumidores.