Seudobarristas saquean viviendas durante violento enfrentamiento en San Miguel

Un violento enfrentamiento entre presuntos barristas terminó en actos de vandalismo y saqueos en el distrito de San Miguel. Los sujetos, que vestían camisetas de Universitario de Deportes y Sport Boys, se enfrentaron utilizando piedras y fuegos artificiales a lo largo de varias cuadras de la avenida La Paz. Sin embargo, la violencia no quedó en las calles, pues algunos aprovecharon el caos para ingresar a viviendas y cometer robos.

De acuerdo con las imágenes registradas, los involucrados destrozaron las ventanas de varios inmuebles y sustrajeron electrodomésticos y otras pertenencias. Los vecinos denunciaron que los atacantes llegaron en gran número, incluso a bordo de vehículos de transporte público, y sembraron el temor entre las familias de la zona. Una de las viviendas afectadas terminó con los vidrios completamente destruidos tras el ingreso de los sujetos.

Entre las personas perjudicadas se encuentra una adulta mayor de 75 años, quien manifestó su preocupación por los constantes episodios de violencia que se registran en el sector. La mujer aseguró que vive desde hace 50 años en el lugar y que estos enfrentamientos no son un hecho aislado. Otros residentes también denunciaron que los delincuentes ingresaron a sus propiedades para llevarse objetos de valor, aprovechando la confusión generada por la gresca.

UNIVERSITARIO VS SPORT BOYS

El enfrentamiento ocurrió en la antesala del encuentro entre Universitario y Sport Boys, programado para este miércoles 4 de noviembre, a las 8:30 de la noche, en el estadio Monumental de Ate. Ante lo sucedido, los vecinos cuestionaron la falta de presencia policial y exigieron medidas para evitar nuevos ataques contra sus viviendas. Las imágenes de seguridad podrían contribuir a identificar a los responsables de los destrozos y robos registrados en San Miguel.