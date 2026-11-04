Los Olivos: hombre es asesinado a balazos tras persecución

ACTUALIZACIÓN

La víctima fue identificada como Jeremy Olasabal, de 26 años, un ciudadano peruano que se encontraba caminando junto a su pareja antes del ataque. Según testigos, un falso delivery lo habría atacado.

NOTA ORIGINAL

Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala en la avenida Los Alizos, a una cuadra de la avenida Universitaria, en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió en una zona comercial y es investigado por la Policía Nacional.

Según información preliminar, la víctima caminaba por la zona cuando fue seguida por una motocicleta en la que se desplazaban dos sujetos. Ambos lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir con dirección a la avenida Universitaria.

En el lugar, la Policía identificó 13 casquillos de bala. El cuerpo de la víctima permanecía tendido en la vía mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes. Minutos después, familiares del fallecido llegaron al lugar e intentaron acercarse al cuerpo, pero fueron impedidos por los efectivos debido a que la escena se encontraba bajo investigación.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

La zona cuenta con cámaras de seguridad que podrían contribuir a esclarecer las circunstancias del crimen. Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de la víctima ni sobre la captura de los presuntos responsables.