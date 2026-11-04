Camión se despista y aplasta un automóvil en Chorrillos: familia se salvó de milagro

Un aparatoso accidente de tránsito pudo terminar en tragedia en el sector de San Genaro, en el distrito de Chorrillos. Un camión volquete perdió el control cuando descendía por una empinada calle de la zona y terminó volcando sobre un auto rojo que se encontraba detrás. Toda la carga de tierra y piedras que transportaba cayó sobre el vehículo particular, dejándolo prácticamente aplastado.

En el automóvil viajaba una familia conformada por dos adultos y un menor de ocho años, quien acababa de ser recogido del colegio. Pese a la magnitud del impacto y a los graves daños que sufrió la unidad, ninguno de sus ocupantes resultó herido. El accidente también afectó la infraestructura de la zona, pues destruyó parte de la baranda de una escalera y dejó un poste de alumbrado público con la estructura doblada y la base dañada.

Las imágenes del incidente también muestran cómo una madre que caminaba por la vereda junto a su hija tuvo que correr para ponerse a salvo al advertir que el vehículo pesado se aproximaba sin control. Incluso, una mototaxi que circulaba por la intersección retrocedió para evitar ser alcanzada. Los vecinos señalaron que el tránsito constante de camiones y volquetes representa un peligro para quienes viven en el sector, especialmente por la presencia de numerosos niños y peatones.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, los residentes solicitaron a las próximas autoridades municipales de Chorrillos que establezcan horarios para la circulación de vehículos de carga pesada, principalmente durante las horas de mayor tránsito vecinal. Un poblador denunció que estas unidades pasan aproximadamente cada dos minutos y ponen en riesgo a quienes utilizan la vía. Mientras tanto, el volquete permaneció en el lugar del accidente, donde compañeros del conductor realizaban trabajos de reparación.