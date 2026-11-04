24 Horas Edición Central

04/11/2026

Dos jóvenes son asesinados a balazos tras persecución en motocicletas en el Callao

Las víctimas, de 20 y 21 años, fueron atacadas por dos sujetos armados en plena avenida Néstor Gambetta. La Policía investiga un posible enfrentamiento por el cobro de cupos.



Un doble asesinato se registró en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, donde dos jóvenes de 20 y 21 años fueron atacados a balazos mientras se desplazaban en una motocicleta. Según el reporte, ambos eran perseguidos por dos sujetos que también iban a bordo de otro vehículo menor y que abrieron fuego en plena vía pública.

Tras el ataque, una de las víctimas quedó sobre la motocicleta, mientras que la otra terminó tendida en el pavimento. Vecinos y testigos alertaron a la Policía, cuyos agentes trasladaron a ambos jóvenes al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.

Cámaras de seguridad podrían identificar a los atacantes

En la zona existen cámaras de videovigilancia que habrían registrado a los presuntos responsables. De acuerdo con el reporte, uno de los atacantes llevaba una mochila de delivery. Las imágenes fueron derivadas a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) como parte de las diligencias.

La hipótesis policial apunta a que el doble crimen estaría relacionado con disputas por el control del cobro de cupos en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque, ocurrido a plena luz del día en una avenida transitada.


Temas Relacionados: CallaoCrimenInseguridad Ciudadana

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO