Dos jóvenes son asesinados a balazos tras persecución en motocicletas en el Callao

Un doble asesinato se registró en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao, donde dos jóvenes de 20 y 21 años fueron atacados a balazos mientras se desplazaban en una motocicleta. Según el reporte, ambos eran perseguidos por dos sujetos que también iban a bordo de otro vehículo menor y que abrieron fuego en plena vía pública.

Tras el ataque, una de las víctimas quedó sobre la motocicleta, mientras que la otra terminó tendida en el pavimento. Vecinos y testigos alertaron a la Policía, cuyos agentes trasladaron a ambos jóvenes al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, fallecieron debido a la gravedad de sus heridas.

Cámaras de seguridad podrían identificar a los atacantes

En la zona existen cámaras de videovigilancia que habrían registrado a los presuntos responsables. De acuerdo con el reporte, uno de los atacantes llevaba una mochila de delivery. Las imágenes fueron derivadas a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) como parte de las diligencias.

La hipótesis policial apunta a que el doble crimen estaría relacionado con disputas por el control del cobro de cupos en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables del ataque, ocurrido a plena luz del día en una avenida transitada.