Vehículo se incendia en plena vía pública y genera alarma en jirón Washington

Un vehículo se incendió la mañana de este jueves en el jirón Washington, cerca del cruce con la avenida España, en el Cercado de Lima, generando preocupación entre los ciudadanos que se encontraban en los alrededores.

Según la información publicada por los bomberos, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a atender el siniestro, reportado minutos después de las 11:00 a. m.

INCENDIO GENERÓ UNA GRAN COLUMNA DE HUMO NEGRO

Una fotografía tomada por un ciudadano desde un edificio del Centro Cívico permitió observar una gran columna de humo negro que se elevaba sobre la zona. Asimismo, una vecina indicó que durante el incidente se escucharon explosiones, lo que incrementó la preocupación de quienes se encontraban cerca.

Asimismo, se desconocen las causas del incendio, pero según las primeras informaciones se trataría de una posible falla mecánica lo que dio origen del fuego, aunque esta versión aún no había sido confirmada.

OTRO VEHÍCULO SE INCENDIÓ ESTA SEMANA EN EL RÍMAC

Este no es el primer caso de un vehículo incendiado en plena vía pública en Lima. Durante la misma semana, un automóvil se prendió fuego en la calle 22 de Agosto, en el distrito del Rímac, donde la rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran otras unidades estacionadas cerca.

Según la información difundida por RPP, el incendio fue controlado en aproximadamente 45 minutos. Algunos testigos señalaron que el fuego pudo haberse originado por un cortocircuito, aunque esta versión también debía ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.