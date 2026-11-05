Surquillo: precio de menús se mantienen pese al alza de los alimentos

Los restaurantes del mercado de Surquillo mantienen los precios de sus menús entre S/ 15 y S/ 16, pese al incremento en el costo de los alimentos y los efectos asociados al fenómeno de El Niño. Sin embargo, algunos comerciantes han optado por realizar pequeñas variaciones en la preparación de sus platos.

Según explicó una de las vendedoras, productos como las verduras, los tubérculos y el azúcar han registrado aumentos de precio, lo que obliga a los negocios a ajustar sus insumos para evitar trasladar de inmediato el alza a los consumidores.

En el caso del arroz con pollo, por ejemplo, se ha reducido la cantidad de zanahoria y arvejas, mientras que el choclo dejó de incluirse en algunas preparaciones. También se evalúa utilizar otra variedad de papa para determinados platos.

El pescado también registra un incremento

Uno de los cambios más notorios se presenta en las entradas. El ceviche, que tradicionalmente formaba parte de los menús, ha sido reemplazado en algunos establecimientos por alternativas como ensaladas y otras preparaciones, debido al aumento del precio del pescado.

Los comerciantes indicaron que actualmente utilizan pescado bonito para algunos platos y que buscan mantener las recetas a las que sus clientes están acostumbrados Los comerciantes también mencionaron que el incremento en los costos de transporte encarece aún más los productos que llegan a los mercados.