Delincuentes arrastran a menor de edad durante violento asalto en San Juan de Lurigancho

Una menor de edad fue víctima de un violento asalto en la tercera etapa de la urbanización Campoy, en San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad registraron cómo tres sujetos la interceptaron cuando caminaba por la vereda con su celular y esperaron a que un mototaxi terminara de pasar para cometer el robo.

En las imágenes se observa que uno de los delincuentes le arrebató el teléfono, mientras que sus dos cómplices la derribaron en plena vía pública y la arrastraron varios metros. Según los vecinos, la adolescente quedó adolorida y permanece en su vivienda, donde viene recuperándose del ataque.

Vecinos denuncian constantes robos en Campoy

Los residentes señalaron que los mismos sujetos habrían participado en otros asaltos durante el último mes. Además, cuestionaron la falta de patrullaje policial y de Serenazgo, pues aseguran que las unidades de seguridad llegan varias horas después de ocurridos los delitos, pese a que existe una comisaría y una base de serenazgo en las inmediaciones.

Los vecinos también recordaron que el pasado 21 de octubre una pareja habría sido víctima de un robo bajo una modalidad similar, en la que una joven fue arrojada al suelo para arrebatarle sus pertenencias. Ante estos hechos, exigieron a las autoridades reforzar la vigilancia y tomar medidas para evitar nuevos ataques en la zona.