Senamhi habilita plataforma para consultar pronóstico del tiempo en ciudades que visitará el papa León XIV

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la presencia de lluvias en distintas zonas del país, principalmente en Tumbes y Piura, así como lloviznas en distritos del sur de Lima. La entidad alertó que las precipitaciones podrían intensificarse durante la temporada alta de lluvias, entre diciembre y marzo.

La jefa encargada del Senamhi, la ingeniera Grinia Ávalos, informó que en las últimas 24 horas se registraron cerca de 12 milímetros de lluvia asociada a lloviznas en sectores del sur de Lima. Para las siguientes 24 horas se prevé que continúen las precipitaciones, aunque con menor intensidad.

No descartan lluvias de mayor intensidad

La funcionaria señaló que, ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, no se descarta que las precipitaciones alcancen zonas desde Tumbes hasta Ica, incluidas áreas históricamente afectadas.

Asimismo, advirtió que durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo podrían registrarse lluvias más significativas, especialmente en las zonas orientales de Lima, cercanas a los valles que podrían activarse.

Senamhi habilita plataforma por visita del papa León XIV

La entidad también informó sobre una plataforma digital que permite consultar el pronóstico del tiempo en las ciudades que visitará el papa León XIV. La herramienta ofrecerá información sobre temperatura, precipitaciones, radiación ultravioleta y alertas meteorológicas. Los pronósticos más detallados estarán disponibles tres días antes de cada visita y se actualizarán cuatro veces al día.