Presentan cuatro sellos postales conmemorativos por la visita del papa León XIV al Perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Serpost, presentó este miércoles cuatro sellos postales conmemorativos por la próxima visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La ceremonia se realizó en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, con la participación de representantes de Serpost, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la Iglesia católica, quienes firmaron los documentos que oficializan la emisión.

Cuatro imágenes del pontífice

La colección está conformada por cuatro diseños que representan momentos vinculados al papa León XIV: una imagen del Santo Padre, una escena de oración ante Santo Toribio de Mogrovejo, otra en la que observa la imagen de Santa Rosa de Lima y la imagen oficial de su visita al país.

Según lo informado durante la presentación, se distribuirán 20 mil sellos postales, organizados en 5 mil hojas souvenir. La colección estará disponible desde el 5 de noviembre en las diferentes sedes de Serpost a nivel nacional.

Cada sello tendrá un valor de seis soles y busca convertirse en un recuerdo de la visita del pontífice, además de formar parte del patrimonio filatélico peruano.

La presentación se suma a los preparativos para la llegada del papa León XIV, luego de la presentación y bendición de los papamóviles que serán utilizados durante su recorrido por el país.