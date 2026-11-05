Lloviznas provocan aniegos y afectan viviendas y calles en Lima Sur

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron grandes aniegos en el cruce de las avenidas La Unión y Pumacahua, en el límite de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. La acumulación de agua generó congestión vehicular y dificultades para el desplazamiento de los vecinos.

La falta de semáforos y señalización en esta intersección agravó la situación. Algunos conductores ingresaban de manera desordenada y otros circulaban a excesiva velocidad, salpicando a peatones y vehículos. Incluso, varias motocicletas tuvieron dificultades para atravesar la zona debido al nivel del agua.

De acuerdo con el último reporte de la estación del Senamhi en Villa María del Triunfo, se registraron 11.77 milímetros de lluvia, casi el doble de lo reportado el día anterior. Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 5:00 p. m. y se intensificaron durante la noche y la madrugada, principalmente entre las 2:00 a. m. y las 4:00 a. m.

DRON DE PANAMERICANA TV

Ante la emergencia, una cisterna de la Municipalidad de Villa El Salvador realizaba constantes viajes para retirar el agua acumulada. Sin embargo, los trabajos demandarían varias horas más. Asimismo, el recorrido de un dron de Panamericana TV permitió identificar acumulaciones de agua en techos de viviendas y edificios, mientras que peatones, incluidos adultos mayores y niños, se exponían a riesgos al intentar cruzar las calles inundadas.