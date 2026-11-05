Caen “Los Verdugos del Cono”: delincuentes en mototaxi asaltaban solo a mujeres

La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Verdugos del Cono”, acusados de perpetrar violentos asaltos contra mujeres y otros transeúntes. Los delincuentes utilizaban una mototaxi para desplazarse y escapar después de arrebatar las pertenencias de sus víctimas, a quienes amenazaban con un arma de fuego para obligarlas a entregar sus objetos de valor.

Las cámaras de seguridad registraron uno de sus ataques durante la noche, cuando dos mujeres esperaban un taxi. Los sujetos llegaron a bordo de una mototaxi y se acercaron para robarles. Una de las víctimas intentó resistirse, pero uno de los delincuentes la jaloneó hasta arrojarla al pavimento. Luego, los asaltantes escaparon junto a su cómplice que conducía el vehículo.

Otro de los robos quedó registrado cuando los mismos sujetos interceptaron a una mujer que intentaba ingresar a una vivienda. Mientras uno de los delincuentes le arrebataba sus pertenencias, una persona salió del inmueble para auxiliarla; sin embargo, el asaltante sacó un arma de fuego y lo amenazó directamente con dispararle. Según la Policía, los implicados seleccionaban previamente a sus víctimas y actuaban con violencia bajo amenazas de muerte.

INCAUTARON ARMA DE FUEGO

Durante la intervención, los agentes de la División de Robos de la Dirincri incautaron un arma de fuego y grandes cantidades de droga. Además, al revisar los teléfonos celulares encontraron mensajes presuntamente extorsivos e imágenes relacionadas con otras organizaciones criminales. Las autoridades señalaron que los detenidos también estarían involucrados en actividades de tráfico ilícito de drogas y extorsión. Ambos permanecen detenidos en las instalaciones de la Dirincri.