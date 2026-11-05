Colapso de desagüe inunda viviendas y negocios en Villa María del Triunfo

Las lluvias registradas durante la madrugada provocaron el colapso del sistema de alcantarillado en la cuadra 27 de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo. El desborde de aguas residuales inundó viviendas y negocios de la zona, dejando muebles y pertenencias bajo el agua.

Una de las afectadas es Josefa, quien tuvo que levantar sus electrodomésticos y otros objetos para evitar que se dañaran. Según contó, el agua llegó hasta la sala, el comedor, la cocina y el patio de su vivienda. Además, su hijo de 18 años y su hija con una bebé de ocho meses quedaron prácticamente aislados en el segundo piso.

La emergencia también alcanzó a los establecimientos comerciales cercanos al terminal pesquero del distrito. María, propietaria de uno de los negocios afectados, perdió productos de primera necesidad como arroz y azúcar, además de botellas, abarrotes y otros artículos que terminaron flotando entre las aguas acumuladas.

DEMORA EN LA RESPUESTA DE SEDAPAL

Los vecinos denunciaron que el colapso del desagüe ocurre recurrentemente durante la temporada de lluvias y cuestionaron la demora en la respuesta de Sedapal, cuya unidad llegó varias horas después de los primeros llamados de emergencia. Ante los daños ocasionados, exigieron atención inmediata de la empresa y apoyo de la municipalidad distrital.