"La Hermandad Fronteriza": red habría aprovechado fallas de Reniec para traficar con menores

Una investigación del Ministerio Público reveló el presunto modus operandi de la organización criminal denominada “Hermandad Fronteriza”, que habría facilitado el ingreso y salida irregular de más de 200 personas del país mediante el uso de documentación falsa y el aprovechamiento de fallas en los sistemas de control fronterizo.

Según lo expuesto durante una audiencia de prisión preventiva, la red presuntamente coordinaba con trabajadores para utilizar documentos falsificados y permitir el tránsito irregular de personas. Entre las modalidades identificadas se encontraría el aprovechamiento de cortes de fluido eléctrico y caídas del sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), situaciones que dificultaban la verificación de información sobre la identidad y filiación de los menores.

De acuerdo con las declaraciones atribuidas al fiscal Israel Luna, un colaborador eficaz habría brindado detalles sobre el funcionamiento de esta estructura criminal. Asimismo, se indicó que los traslados se realizaban principalmente durante la madrugada, aprovechando las limitaciones de acceso a los sistemas de control. La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra seis personas por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de migrantes agravado, atentado contra la integridad de datos informáticos y banda criminal.

DILIGENCIAS CONTINÚAN

En tanto, cinco personas fueron puestas a disposición del Poder Judicial. La audiencia continuará este viernes por la tarde. Según las investigaciones, la organización habría traficado a 23 menores de edad. Las diligencias continúan para determinar las responsabilidades de los presuntos integrantes de la red y esclarecer los hechos investigados.