Joven mototaxista muere tras choque en San Martín de Porres

Una joven mototaxista de 23 años falleció luego de que su vehículo fuera impactado por un automóvil en el cruce de las avenidas Los Diamantes y Santa Fe, en el distrito de San Martín de Porres.

La víctima fue identificada como María Ramírez, ciudadana venezolana que se encontraba conduciendo su mototaxi por la avenida Los Diamantes cuando un automóvil de color verde la embistió en la puerta lateral. Producto del impacto, la unidad menor volcó.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, la mototaxi terminó sobre la cabeza de la joven, quien perdió la vida en el lugar. Los pasajeros que viajaban en el vehículo también resultaron heridos y fueron vistos con dificultades para caminar.

Conductor habría intentado darse a la fuga

Según los testimonios recogidos en la zona, el conductor del automóvil habría intentado retirarse del lugar tras el accidente. Familiares y conocidos de la víctima, quienes llegaron en motocicletas, lo habrían intervenido a una cuadra del punto del choque y lo trasladaron nuevamente hasta el lugar del siniestro. El hombre fue posteriormente detenido.