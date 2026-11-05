¡Terror en SMP! Delincuente armado ataca a balazos local de encomiendas

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de San Martín de Porres, donde un delincuente atacó a balazos el local de una reconocida empresa de envío de encomiendas. El atentado ocurrió alrededor de las 5:45 de la tarde en la avenida José Granda, generando temor entre los comerciantes y vecinos de la zona. Tras el ataque, peritos de Criminalística llegaron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el sujeto, que llevaba un casco para cubrir su identidad, se acercó hasta la puerta del negocio y realizó varios disparos contra las cinco personas que se encontraban en el interior. En las imágenes también se observan impactos de bala en el mostrador del establecimiento, así como una nota dejada por el atacante en una zona donde se reciben y pesan las encomiendas, en la que se exigía que se comunicaran con él.

El atentado también generó preocupación entre los comerciantes de los alrededores, quienes denunciaron que este tipo de amenazas se presentan en la zona. Una de las personas entrevistadas señaló que su cuñada también ha recibido mensajes intimidatorios, aunque sin identificar a los responsables. La situación viene afectando a quienes intentan desarrollar sus actividades comerciales ante el temor de convertirse en nuevas víctimas de estos ataques.

INVESTIGAN ATAQUE

Efectivos de la comisaría de Condevilla quedaron a cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable. Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán fundamentales para reconocer al sujeto que perpetró el atentado y determinar las circunstancias del hecho. Mientras tanto, la zona permaneció acordonada durante las diligencias policiales y periciales.