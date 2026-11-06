Delincuentes atacan mercado y dejan carta con amenaza en San Juan de Lurigancho

En el distrito de en San Juan de Lurigancho, delincuentes en motocicleta dispararon contra la fachada del mercado "19 de mayo" desatando el pánico en el lugar.

Los hampones tras el ataque abandonaron una carta extorsiva atribuida a la banda criminal “La Batería de Huáscar”, según los comerciantes del centro de abastos, esta sería la segunda vez que los atacan de esta manera, como hace tres años.

Comerciantes abren sus puestos

El ataque, que no dejó heridos, forma parte de una jornada violenta que también incluyó disparos contra una ferretería cercana y es investigado por la Policía Nacional.

Cabe señalar que, a pesar del temor, los comerciantes de este mercado abrieron sus puestos y exigieron mayor resguardo policial a las autoridades locales.