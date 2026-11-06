Pescados y mariscos: ¿Cuánto cuestan hoy frente a los factores climáticos?

Los pescados y mariscos en los principales terminales mayoristas de Lima como en Villa María del Triunfo y Callao, donde registran una fuerte alza de precios que llega hasta el 100% en algunas especies.

Este incremento alarmante es debido a los oleajes anómalos y el incremento de la temperatura del mar por factores climáticos que restringen la pesca diaria.

Las opciones más económicas y de alta demanda como el bonito y el jurel han duplicado sus costos habituales en semanas recientes frente a este cambio climático.

Precios altos afectan los bolsillos

Pescados como el bonito se comercializa en estos días entre S/ 7.50 y S/ 11.50 en terminales mayoristas, pudiendo alcanzar los S/ 13.00 en mercados minoristas de barrio.

De igual forma el jurel presenta un precio que se ha disparado hasta los S/ 14.00, duplicando su valor regular.

Cabe señalar que, los precios actuales de pescados y mariscos en Lima varían según el lugar de compra (supermercados, tiendas especializadas o terminales pesqueros) y el tipo de producto.