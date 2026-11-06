Cúster se desengancha de pendiente y atropella a adulta mayor en Ventanilla

Una mujer de 65 años resultó herida luego de ser atropellada por una cúster que se desplazó sin control por una pendiente del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas, en Ventanilla. Tras embestirla, la unidad terminó impactando contra el segundo piso de una vivienda.

Según los testigos, el vehículo se encontraba estacionado frente a la casa de su propietaria y tenía una piedra como tope para evitar que avanzara. Sin embargo, se desenganchó y descendió por la pendiente hasta alcanzar a la adulta mayor, identificada como la señora Ponce, quien paseaba a su perro cuando ocurrió el accidente.

Tras atropellarla, la cúster continuó su recorrido y chocó contra la esquina del segundo piso de una vivienda. El impacto dejó la parte frontal de la unidad completamente destruida y las llantas suspendidas en el aire. Vecinos señalaron que no había ningún conductor a bordo de la unidad al momento de observar el vehículo tras el accidente.

La víctima sufrió una grave lesión en una pierna y fue trasladada inicialmente al Hospital de Ventanilla. No obstante, debido a que este establecimiento no contaba con los implementos necesarios para atenderla, fue derivada finalmente al Hospital Cayetano Heredia, según informó su familia.