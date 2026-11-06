Rafael López Aliaga no asumiría la Alcaldía de Lima: JNE no entregará credenciales a primeros regidores

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que no entregará credenciales a quienes hayan ejercido como alcaldes en el periodo anterior y hayan postulado como primeros regidores, al considerar que esta condición no los habilita para asumir posteriormente una alcaldía mediante medidas sucesorias.

La decisión fue comunicada tras revisar las proclamaciones de resultados emitidas por los jurados electorales especiales y establece nuevos lineamientos para los casos en los que autoridades buscaron retornar al cargo bajo esta modalidad.

El pronunciamiento tiene especial impacto en el caso de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor por Renovación Popular y cuya lista mantiene una posición favorable en el conteo de actas de la Municipalidad de Lima. La secretaria general del JNE, Jessica Clavijo, explicó que quienes ejercieron el cargo durante el periodo anterior y posteriormente postularon como regidores no podrán recibir la credencial ni ejercer la alcaldía.

“El Jurado Nacional de Elecciones va a respetar la Constitución, va a velar porque se cumpla la Constitución. Y, en este sentido, aquellos ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan ejercido el cargo en el periodo anterior, hayan postulado como regidores, no pueden recibir la credencial ni ejercer el cargo”, señaló.

Según lo informado por el JNE, la persona que asumirá el cargo será la regidora hábil de la listan ganadora. En el caso de Renovación Popular, la persona que asumiría la alcaldía de Lima sería la segunda regidora de la lista, Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, en caso de que dicha agrupación resulte ganadora.

JNE REVISARÁ 1900 PROCLAMACIONES

La entidad indicó que esta misma regla será aplicada a otros casos similares a nivel nacional. De acuerdo con la información brindada, existen alrededor de 1900 proclamaciones que serán revisadas y hasta el momento se han evaluado 427, en las que ya se identificaron seis casos considerados emblemáticos.

El pronunciamiento cambia el escenario en Lima y en otras jurisdicciones donde exalcaldes participaron como primeros regidores luego de la renuncia del candidato que encabezaba sus respectivas listas. En el caso de Lima, Rafael López Aliaga no asumiría la alcaldía y la segunda regidora de Renovación Popular sería quien ocuparía el cargo, de acuerdo con los lineamientos anunciados por el Jurado Nacional de Elecciones.