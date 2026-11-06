Policía habría alquilado su arma de fuego a delincuentes por S/50 en Barranca

El suboficial de tercera habría alquilado su arma particular a integrantes de organizaciones criminales por S/50 y cinco municiones. La Fiscalía también lo investiga por presuntamente filtrar información policial. El agente cumple siete meses de prisión preventiva.

Según la tesis fiscal, el efectivo, identificado como Campos, habría coordinado el alquiler del arma con al menos tres sujetos. Las conversaciones recuperadas de su celular revelarían acuerdos sobre la entrega del armamento y el pago pendiente de 50 soles.

Fiscalía halló conversaciones y presuntas filtraciones

La investigación apunta a que el arma habría sido utilizada para intimidar a personas y cometer delitos vinculados con la extorsión. El caso también está relacionado con la denuncia de la propietaria de un restaurante de Barranca.

Durante el registro domiciliario del agente, las autoridades encontraron el maletín y una cacerina de su arma particular, pero no el arma de fuego.

Además, la Fiscalía habría detectado que el suboficial filtraba audios y fotografías de citaciones policiales a los investigados. La información de su celular continúa siendo analizada mediante el programa Cellebrite.

El caso ha generado preocupación en Barranca, donde días atrás también fueron detenidos dos tenientes por la presunta comercialización de armas de fuego.