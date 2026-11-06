Sicarios asesinan a balazos a hombre de 36 años dentro de su vehículo en Ventanilla

Un hombre identificado como Luis Antonio Camacho Durand, de 36 años, fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo, estacionado en una vía auxiliar de la avenida 200 Millas, en Pachacútec, Ventanilla. Cuatro sujetos llegaron en dos motocicletas para atacarlo.

Según testigos, dos de los delincuentes descendieron de las motos y dispararon contra la víctima, quien estaba en el asiento del copiloto. Peritos de Criminalística encontraron cuatro casquillos en el exterior del vehículo y otros proyectiles en el interior. El hombre habría recibido diez impactos de bala.

Tras el ataque, un patrullero trasladó al herido al Hospital de Ventanilla, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Vecinos denunciaron que los asesinatos y las balaceras son frecuentes en Pachacútec y exigieron mayor presencia policial.

Cámaras de seguridad serán clave para identificar a los sicarios

Agentes de la Depincri vienen recopilando imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los negocios de la avenida 200 Millas. El material será utilizado para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.