Asesinan a balazos a hombre dentro de su vehículo frente a su familia en el Cercado de Lima

Un hombre fue asesinado cuando circulaba a bordo de su camioneta junto a sus familiares, entre los que se encontraba un menor de edad. El ataque se registró en la cuadra 7 de la avenida Sebastián Llorente, frente al colegio policial Alipio Ponce, en el Cercado de Lima.

La víctima identificada como David Anchante Ramos se encontraba dentro de su vehículo hasta donde dos sicarios en motocicleta se aproximaron a la ventana del conductor y abrieron fuego en su contra.

Tras recibir tres impactos de bala, el hombre perdió el control del vehículo y colisionó contra un poste. Pese a que fue auxiliado por vecinos y trasladado hacia el Hospital Nacional Dos de Mayo, el herido llegó al centro de salud sin signos vitales, mientras los agresores aprovecharon la conmoción para huir en el vehículo menor.

Diligencias y levantamiento de evidencias

En el lugar de la emergencia, la camioneta de la víctima permaneció encendida durante varias horas mientras los familiares se abstuvieron de ofrecer mayores detalles sobre lo sucedido. Ante esto, efectivos de la Policía Nacional del Perú procedieron a cercar la escena del crimen para resguardar las evidencias.

Por su parte, peritos de Criminalística culminaron las diligencias correspondientes en el sitio. Los registros de las cámaras de seguridad instaladas en los comercios aledaños servirán para identificar a los atacantes y esclarecer el homicidio.