SJM: asesinan de seis balazos a conductor de combi cuando recogía pasajeros

Un nuevo ataque contra el transporte público terminó con la vida de un conductor de combi en el distrito de San Juan de Miraflores. El crimen ocurrió a plena luz del día en la avenida Abancay, cuando la víctima se encontraba recogiendo a una pasajera en un paradero cercano a una pollería. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta se acercaron a la unidad y uno de ellos disparó seis veces contra el transportista. En la escena, los peritos de Criminalística encontraron alrededor de siete casquillos de bala.

Tras recibir los disparos, el conductor perdió el control de su vehículo e intentó maniobrar para evitar otro accidente, pero terminó impactando contra la berma central de la avenida Miguel Grau. El choque también derribó dos arbustos y dañó el soporte de una cámara de seguridad instalada por los propios vecinos. El transportista fue auxiliado por sus familiares y trasladado al Hospital María Auxiliadora; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Una pasajera también resultó herida y tuvo que arrastrarse para recibir ayuda.

Las imágenes difundidas muestran que los dos atacantes habrían registrado el crimen con un teléfono celular. Según la información presentada durante el reporte, los delincuentes utilizarían estas grabaciones para intimidar a otros conductores y transportistas, como una advertencia de lo que podría ocurrirles si no cumplen con sus exigencias. Asimismo, vecinos de la zona señalaron que los atentados son recurrentes y que han instalado sus propias cámaras de vigilancia ante la falta de seguridad y presencia de las autoridades.

INVESTIGAN ATAQUE

El caso viene siendo investigado en la comisaría de Pamplona 1, donde se realizan las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil del asesinato. El atentado se suma a una serie de ataques contra transportistas registrados en Lima Metropolitana, pues, según el reporte periodístico, durante esa semana se habrían producido aproximadamente seis agresiones de este tipo. La violencia contra conductores de buses y combis mantiene en alerta a los trabajadores del sector y a sus familias.