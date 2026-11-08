Los Olivos: vecinos golpean y retienen a presunto ladrón que intentó robar una bicicleta

Un presunto delincuente fue retenido y golpeado por un grupo de vecinos en la urbanización Villasol, segunda etapa, en el distrito de Los Olivos. Según denunciaron los residentes, el sujeto habría intentado ingresar a una propiedad para llevarse una bicicleta y también habría merodeado vehículos estacionados en el sector. Al percatarse de sus movimientos, los vecinos comenzaron a perseguirlo por las calles de la zona para impedir que escapara.

Durante la persecución, el sospechoso intentó huir por la parte posterior de unas rejas, pero terminó cayendo detrás de una miniván. Los residentes aprovecharon esta situación para retenerlo y agredirlo mientras esperaban la llegada de efectivos policiales y personal de serenazgo. El hombre permaneció tendido en el suelo hasta que pudiera ser intervenido por las autoridades y trasladado para las investigaciones correspondientes.

Los vecinos señalaron que decidieron organizarse y colocar rejas para controlar el ingreso de vehículos y personas a la urbanización, debido a los constantes robos que se registran en este sector de Lima Norte. Asimismo, expresaron su preocupación por la falta de patrullaje policial y de serenazgo, situación que, según indicaron, los obliga a adoptar medidas de vigilancia por cuenta propia para proteger sus viviendas y pertenencias.

VECINOS PREOCUPADOS

El incidente vuelve a poner en evidencia la preocupación de los residentes de Los Olivos frente al incremento de la inseguridad ciudadana. Los vecinos esperan una mayor presencia de las autoridades y medidas concretas para evitar nuevos hechos delictivos en la urbanización Villasol. En tanto, el presunto implicado deberá ser puesto a disposición de la Policía para determinar su responsabilidad en el intento de robo denunciado.