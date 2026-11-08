VES: hacen forado y roban más de S/ 60 mil de casa de cambio

Un grupo de delincuentes robó más de 60.000 soles de la casa de cambio Ricky Ricón, ubicada en la avenida Solidaridad con Juan Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador. El asalto se habría producido durante la noche mediante la modalidad del forado, que consiste en abrir agujeros en las paredes de establecimientos contiguos para ingresar a un negocio sin ser detectados. El propietario informó que los sujetos se llevaron una importante cantidad de dinero que tenía guardada en el local.

Para concretar el robo, los delincuentes llegaron en un vehículo y primero violentaron los candados de una cevichería. Desde ese establecimiento ingresaron a otros negocios, incluido un local de muebles, hasta llegar a la casa de cambio. Una vez dentro, rompieron paredes, mamparas y vidrios para acceder al establecimiento y sustraer el dinero. Los responsables también habrían desactivado las cámaras de seguridad del negocio y de algunos establecimientos cercanos.

Según los testimonios recogidos en la zona, no sería la primera vez que los delincuentes intentaban ingresar a estos establecimientos. En una oportunidad anterior habrían desistido del robo luego de que se activaran las alarmas del local. Sin embargo, esta vez lograron concretar el asalto y escapar con el botín. El hecho genera mayor preocupación debido a que la casa de cambio se encuentra a pocos metros del centro de monitoreo de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Villa El Salvador.

INVESTIGAN ROBO

Las autoridades vienen realizando las investigaciones por el presunto delito de hurto agravado para identificar a los responsables y esclarecer cómo lograron ejecutar el robo sin ser intervenidos. Las cámaras de vigilancia municipales podrían aportar información clave sobre los movimientos de los delincuentes y el vehículo utilizado. Entretanto, el propietario de Ricky Ricón afronta importantes pérdidas económicas, pues señaló que el establecimiento constituye su principal fuente de ingresos.