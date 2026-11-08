Independencia: asaltan barbería y golpean al propietario

Una barbería ubicada en la zona de Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia, fue escenario de un violento asalto la noche del sábado. Dos sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta e ingresaron al local, donde amenazaron al propietario y a los clientes que se encontraban en el establecimiento.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los delincuentes, con armas en mano, redujeron a las víctimas. Durante el robo, golpearon al barbero en la cabeza con la cacha de una pistola debido a la resistencia que habría ofrecido. También amenazaron a los presentes con dispararles si realizaban algún movimiento.

Robo duró aproximadamente 20 segundos

Según las imágenes, los asaltantes exigieron celulares y otras pertenencias. Uno de ellos sustrajo el teléfono del propietario y continuó revisando sus bolsillos en busca de dinero en efectivo y tarjetas. El ataque se desarrolló en aproximadamente 20 segundos.

Tras cometer el robo, los sujetos abandonaron el lugar caminando, mientras las víctimas permanecieron en el establecimiento. El empresario resultó herido por los golpes en la cabeza y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. El local permanece cerrado luego del violento episodio.