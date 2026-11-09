Bendicen avión que trasladará al papa León XIV durante su visita al Perú

El avión que trasladará al papa León XIV durante su visita al Perú recibió una bendición en una ceremonia realizada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. La actividad contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Transportes y el nuncio apostólico, Paolo Rocco, quien estuvo a cargo de impartir la bendición a la aeronave.

Se trata de un Airbus A320 Neo, con capacidad para 180 pasajeros, que realizará los vuelos del sumo pontífice por Lima, Trujillo, Pucallpa y Cusco. La aeronave fue acondicionada con detalles especiales en su interior para garantizar la comodidad durante los desplazamientos. Entre ellos destaca el asiento 1C, que ocupará León XIV y que solía utilizar cuando viajaba con la aerolínea TAM.

El jefe de tripulantes de cabina, Rodolfo Pautrat, explicó que el asiento contará con elementos de descanso, un kit especial y una tarjeta diseñada para cada uno de los destinos del recorrido papal. Asimismo, se han previsto servicios de alimentación, como desayunos y almuerzos, de acuerdo con los horarios de los vuelos. La tripulación también tendrá a su cargo una atención especial durante los traslados.

PAPA LEÓN XIV Y SU COMITIVA OFICIAL

La comitiva oficial que acompaña al papa León XIV está integrada por aproximadamente 80 personas, quienes también viajarán en esta aeronave. Los tripulantes expresaron su emoción y orgullo por participar en el traslado del sumo pontífice, aunque remarcaron que la seguridad será la principal prioridad. Tras completar su recorrido por el Perú, el avión también estará a cargo de su retorno a Roma.