Sutran habilita plataforma digital para consultar y pagar multas de tránsito con descuentos

La herramienta permite revisar infracciones mediante el DNI, código de papeleta o placa vehicular, además de realizar pagos por internet. El beneficio extraordinario para multas de tránsito estará vigente hasta el 23 de noviembre, según informó la entidad.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) puso a disposición de los ciudadanos la plataforma virtual Sutran Digital, que permite consultar infracciones de tránsito y realizar pagos en línea sin necesidad de acudir a sus oficinas.

El vocero de la entidad, Ronald Power, explicó que esta herramienta forma parte del proceso de transformación digital de la institución y está disponible a través de la página web digital.sutran.gob.pe.

Los usuarios pueden realizar sus consultas ingresando su número de DNI, el código de la infracción o la placa del vehículo. De esta manera, podrán conocer las multas registradas y los montos pendientes de pago.

Además, la plataforma permite acceder a los beneficios establecidos en el régimen extraordinario del Decreto Supremo 017-2016-MTC. Como ejemplo, el funcionario explicó que una infracción cuyo monto original es de 990 soles puede reducirse a 99 soles si cumple con las condiciones para acogerse al beneficio.

Descuentos hasta el 23 de noviembre

Power precisó que el régimen extraordinario contempla un plazo de 90 días para las infracciones de tránsito y de 180 días para otros procedimientos. En el caso de las multas de tránsito, indicó que el plazo para acceder a los beneficios vence aproximadamente el 23 de noviembre de 2026.