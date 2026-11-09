Brigada de Fuerzas Especiales realiza simulacros de rescate ante próxima visita del papa León XIV

El Ejército peruano intensifica sus preparativos de seguridad ante la próxima visita del papa León XIV. Como parte de estas acciones, la 1.ª Brigada de Fuerzas Especiales realizó una demostración de operaciones especiales que incluyó simulacros de rescate de rehenes en escenarios urbanos.

Durante el entrenamiento, militares descendieron mediante rápel desde un helicóptero en movimiento para intervenir en un edificio donde se simulaba una situación de secuestro. La operación contempló el ingreso de equipos especializados, el aseguramiento de las instalaciones, la neutralización de amenazas y la liberación de las personas retenidas.

El ejercicio también incluyó el uso simulado de explosivos para abrir accesos, así como la participación de francotiradores y personal especializado en operaciones de rápel.

Simulan rescate de pasajeros en un bus

Otro de los escenarios recreó el secuestro de un vehículo de transporte público con pasajeros retenidos en su interior. Las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército, mediante la Compañía Especial Antiterrorista, ejecutaron una intervención para asegurar el vehículo y rescatar a los rehenes.