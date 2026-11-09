Chiclayo: estrado para misa del papa León XIV tiene un 70% de avance

La infraestructura que recibirá al papa León XIV durante la misa que celebrará el próximo 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, presenta importantes avances. Según el reporte desde la zona, el acondicionamiento del terreno alcanza el 80%, mientras que la construcción del estrado principal registra un 70% de ejecución. Asimismo, los espacios destinados a los coros se encuentran prácticamente terminados, con apenas un 10% de trabajos pendientes.

Entre las labores que todavía deben completarse figura la instalación de 20 pantallas gigantes, reflectores y sistemas de sonido adaptados a las condiciones climáticas y los fuertes vientos de la zona. El cronograma establece que el terreno deberá entregarse el 10 de noviembre y la infraestructura el día 11, mientras que las actividades programadas comenzarán el 12 de noviembre.

Como parte de la logística para recibir a los asistentes, se instalarán 1.500 baños portátiles a cada lado del recinto, una cantidad similar a la utilizada durante la visita del papa Francisco en 2018, en Las Palmas. Además, las autoridades del sector Salud, el Gobierno Regional y las municipalidades de Chiclayo y Pimentel coordinaron la distribución de aproximadamente tres millones de botellas de agua para los fieles.

DESPLIEGUE POLICIAL

En materia de seguridad, se desplegarán entre 15.000 y 17.000 efectivos policiales para resguardar las actividades del sumo pontífice en el país. De ese contingente, 3.000 policías estarán destinados específicamente a las Pampas de Pimentel durante la celebración eucarística. Asimismo, la Policía Nacional restringió el acceso de periodistas al área donde se desarrollan los trabajos.