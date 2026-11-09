Pisco: joven viajó a Rusia por oferta de trabajo y fue reportado como desaparecido

La incertidumbre y la desesperación embargan a una madre en Pisco que busca desesperadamente a su hijo Alexander Alberto Herrera Anchante, de 27 años, quien viajó a Rusia en junio de este año tras recibir una oferta laboral. Sin embargo, según el testimonio de su familia, el joven terminó involucrado en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y actualmente se desconoce su paradero.

Clara Mercedes Anchante Tipán relató que mantuvo comunicación constante con su hijo desde su llegada a territorio ruso, mediante videollamadas, mensajes de voz y videos. No obstante, el último contacto ocurrió el 27 de julio, fecha en la que Alexander le comunicó que sería enviado a una misión en la zona fronteriza entre ambos países. Desde entonces, no volvió a recibir noticias de él.

La preocupación de sus familiares aumentó el 14 de octubre, cuando recibieron una comunicación del Ejército ruso informándoles que el joven había sido declarado desaparecido. Desde ese momento, la familia busca realizar las gestiones necesarias para obtener información sobre su ubicación y conocer si continúa con vida. La madre señaló que no ha recibido nuevos mensajes ni llamadas, como ocurría habitualmente.

SOLICITA AYUDA A LAS AUTORIDADES

Ante esta situación, Clara Mercedes pidió apoyo a las autoridades peruanas para que intervengan y ayuden a esclarecer lo ocurrido con su hijo. La mujer aseguró que no perderá la esperanza de encontrarlo y traerlo de regreso a casa. Asimismo, advirtió que existen otras familias que atraviesan situaciones similares y esperan respuestas sobre sus seres queridos involucrados en el conflicto.