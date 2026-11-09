Joven es hallada sin vida en Los Olivos y detienen a sospechoso

Una estudiante de Ciencias de la Comunicación, de 20 años, fue encontrada sin vida en Los Olivos. Sus amigos rastrearon su ubicación mediante el GPS de su celular. Un hombre de 27 años permanece detenido mientras continúan las investigaciones.

La víctima había pasado la noche del sábado junto a sus amigos y, al retirarse del parque, salió acompañada de un hombre conocido por el grupo. De acuerdo con la información preliminar, sus amigos compartían la ubicación de sus teléfonos celulares y, al notar que no tenían noticias de ella, utilizaron el GPS para rastrear su paradero. Así lograron llegar hasta el lugar donde encontraron su cuerpo.

Cerca de la escena fue intervenido un hombre de 27 años, considerado el principal sospechoso del caso. Según la versión inicial que habría brindado a la Policía, ambos habrían sido atacados por delincuentes que los amenazaron y acabaron con la vida de la joven. Esta versión forma parte de las investigaciones.

SOSPECHOSO PERMANECE DETENIDO

El detenido permanece bajo custodia en el Departamento de Investigación de Los Olivos y fue sometido a evaluaciones psicológicas, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.