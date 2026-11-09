Callao: inauguran estatua de 14 metros en homenaje al papa León XIV antes de su llegada al Perú

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, la Municipalidad Provincial del Callao inauguró una estatua de 14 metros de altura en homenaje al líder de la Iglesia católica. El monumento se encuentra ubicado en el parque Niño Gaelito, en el distrito de La Punta.

La ceremonia de develación contó con la presencia del alcalde provincial del Callao, César Pérez, autoridades eclesiásticas, vecinos y turistas, quienes acudieron para conocer la escultura dedicada al pontífice. El homenaje busca destacar el vínculo que León XIV mantiene con la provincia constitucional, donde ejerció como administrador apostólico de la diócesis del Callao entre los años 2020 y 2021, antes de convertirse en papa.

Estatua fue elaborada en Carabayllo

La escultura fue realizada en Carabayllo por los artistas Rafael Gutiérrez Quispe y Deyvi Wong Arana, con la participación de cuatro soldadores y otros cuatro escultores. Posteriormente, la estructura fue trasladada al Callao para su ensamblaje e instalación.

El monumento alcanza los 14 metros de altura y presenta al pontífice con los brazos extendidos, cuya longitud llega a los 10 metros. Además, la cabeza de la figura pesa aproximadamente una tonelada y el pedestal de concreto mide cuatro metros.

La estatua podrá ser visitada por vecinos y turistas en el parque Niño Gaelito, espacio que lleva el nombre de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño de cuatro años que falleció mientras intentaba ayudar a su hermana durante un incendio.

Papa León XIV visitará el Callao en dos ocasiones

Como parte de su visita pastoral al Perú, el papa León XIV tiene previsto llegar el miércoles 11 de noviembre a la Base Aeronaval del Callao, donde será recibido oficialmente. Posteriormente, el lunes 16 de noviembre, regresará a la provincia constitucional para visitar la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y recorrer distintos puntos del Callao. Finalmente, el pontífice será despedido durante una ceremonia oficial en la Base Aeronaval, con lo que concluirá su visita al país.