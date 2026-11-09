Comas: delincuentes atacan a joven y le roban su mochila a plena luz del día

Una joven fue víctima de un violento asalto a plena luz del día en la cuadra nueve de la avenida Ricardo Palma, en el distrito de Comas. La víctima se dirigía a encontrarse con su padre cuando fue interceptada por cuatro sujetos que descendieron de un automóvil y comenzaron a perseguirla hasta acorralarla para quitarle su mochila.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los delincuentes, vestidos con polos negros y gorras, alcanzaron a la joven y le arrebataron sus pertenencias. Pese a los gritos de auxilio de la víctima, los sujetos continuaron con el ataque. Un vecino que transitaba por el lugar intentó intervenir, pero los asaltantes lograron escapar.

Un testigo relató que observó el robo cuando los delincuentes atacaban a la joven, quien gritaba pidiendo ayuda mientras su padre se encontraba a cierta distancia. Los residentes señalaron que este tipo de hechos se suma a otros episodios de inseguridad que ocurren desde hace varios años en el sector. Una vecina incluso contó que anteriormente fue asaltada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Los ciudadanos denunciaron la falta de cámaras de vigilancia, el escaso patrullaje policial y la poca respuesta de las autoridades frente a la delincuencia. Algunos vecinos aseguraron que tienen temor de salir a la calle con dinero o teléfonos celulares por el riesgo de ser atacados. Por ello, exigieron al nuevo alcalde adoptar medidas concretas para reforzar la seguridad ciudadana.