Salen a la luz nuevas imágenes de ataque contra familia en Barrios Altos

Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad revelaron cómo se perpetró el asesinato de David Anchante Ramos en Barrios Altos, en el Cercado de Lima. El ataque ocurrió en la avenida Sebastián Lorente, donde dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta interceptaron la camioneta en la que viajaba la víctima junto a su esposa y su menor hijo.

De acuerdo con las imágenes difundidas, uno de los ocupantes de la motocicleta se acercó por el lado del conductor, giró su cuerpo y disparó al menos cuatro veces contra Anchante Ramos. Tras el ataque, la camioneta continuó avanzando sin control hasta impactar contra un poste, mientras la esposa del conductor pedía ayuda desesperadamente.

El padre de familia fue trasladado de emergencia al hospital Dos de Mayo; sin embargo, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas. Las imágenes muestran la rapidez con la que actuaron los atacantes, quienes escaparon del lugar a bordo de la motocicleta luego de perpetrar el crimen.

EXIGEN MAYOR PRESENCIA POLICIAL

Por su parte, los vecinos de Barrios Altos señalaron que los hechos de violencia son recurrentes en la zona y exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia podrían convertirse en elementos importantes para las investigaciones policiales, que buscan identificar a los responsables y determinar quiénes estarían detrás del asesinato.