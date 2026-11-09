Comisión Directiva del Congreso quedó sin quórum para debatir presupuesto 2027

La Comisión Directiva del Congreso no pudo sesionar por falta de quórum, debido a la ausencia de los representantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La reunión tenía como objetivo analizar la propuesta de presupuesto institucional para el año 2027, en medio de los cuestionamientos por los gastos, bonos y beneficios otorgados en el Parlamento.

El presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres, había anunciado que se plantearía una reducción de S/ 400 millones en el presupuesto parlamentario como parte de una política de austeridad. Sin embargo, solo se presentó una justificación por motivos de salud del diputado Yataco, quien solicitó licencia debido a una fractura, mientras que los demás integrantes de la mesa presidida por Óscar Reto no asistieron.

Ante la falta de quórum, Torres anunció que la sesión fue reprogramada para este martes a la 1:00 p. m. El titular del Congreso señaló que esperaba contar con la presencia de ambas mesas directivas para discutir la propuesta presupuestal, considerando que el pleno de la Cámara de Diputados había sido convocado para las 3:00 p. m. del mismo día.

ÓSCAR RETO SE PRONUNCIA

Por su parte, Óscar Reto cuestionó la convocatoria y sostuvo que el documento de más de 500 páginas fue enviado el viernes después de las 5:00 p. m., por lo que no hubo tiempo suficiente para revisarlo. Además, afirmó que la Cámara de Diputados no fue consultada durante su elaboración y pidió considerar las necesidades de ambas cámaras antes de aprobar el presupuesto del Congreso.