Ejército realiza simulacros de seguridad ante la visita del papa León XIV al Perú

A menos de dos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Ejército y la Policía Nacional intensifican los ensayos y simulacros para garantizar la seguridad del sumo pontífice. Como parte de los preparativos, la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército realizó demostraciones de intervención ante posibles amenazas, control de vehículos y operaciones de rescate.

Las prácticas militares incluyeron maniobras de descenso desde helicópteros, recuperación de rehenes y rescate aéreo. Los ejercicios estuvieron a cargo de personal especializado que permanecerá preparado para intervenir ante cualquier requerimiento de la Policía Nacional durante los días de permanencia del papa en territorio peruano. Según explicaron representantes del Ejército, estas unidades cuentan con capacidades para enfrentar situaciones de mayor complejidad que puedan comprometer la seguridad del Estado.

Por su parte, la Policía Nacional desplegará un contingente de 37 mil efectivos en todo el país, de los cuales 22 mil estarán asignados a Lima. Las unidades de Seguridad del Estado y las fuerzas especiales participarán en el dispositivo de protección, que contempla varios anillos de seguridad junto con la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza. La cápsula principal de protección del pontífice contará también con motociclistas especialmente seleccionados y entrenados.

REFUERZAN SEGURIDAD

El plan de operaciones contempla, además, 272 vehículos, 576 motocicletas, cinco ambulancias, nueve helicópteros y tres aviones para cubrir las ciudades comprendidas en la visita papal. Con este despliegue, las autoridades buscan garantizar el desplazamiento del papa León XIV y prevenir cualquier incidente durante las actividades oficiales y multitudinarias que se desarrollarán en el país.