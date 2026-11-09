Capturan a 14 integrantes de banda que estafaba con falsos paquetes turísticos en San Isidro

La Policía Nacional capturó a 14 presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Falsos Vendedores”, acusada de estafar a cerca de 20 personas mediante falsas ofertas de viajes y paquetes turísticos. Los intervenidos operaban en lujosas oficinas de San Isidro, donde captaban a sus víctimas a través de mensajes de texto e invitaciones en redes sociales.

Ofrecían viajes y membresías para obtener datos bancarios

Según las autoridades, los delincuentes ofrecían supuestos premios, como viajes nacionales e internacionales y boletos de avión. Luego citaban a las víctimas en sus oficinas para ofrecerles membresías con descuentos en pasajes y hoteles, cuyo costo dependía del dinero disponible en sus tarjetas bancarias.

Durante el operativo, la Policía incautó contratos de falsas membresías, documentos bancarios, tarjetas de las víctimas y una ánfora con supuestos boletos y premios. Las investigaciones también revelaron que la organización tenía metas diarias de recaudación de entre 20 mil y 30 mil dólares. Una de las agraviadas habría sido despojada de aproximadamente 10 mil soles.

Entre los detenidos figuran ciudadanos peruanos y extranjeros, tres de ellos con ingreso irregular al país. Los intervenidos serán denunciados ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de falsedad genérica, estafa agravada y banda criminal. La Fiscalía inició las investigaciones preliminares para determinar sus responsabilidades.