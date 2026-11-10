Papa León XIV: ultiman detalles para recibir al pontífice en Nunciatura Apostólica

Avanzan los preparativos en los exteriores de la Nunciatura Apostólica para recibir al papa León XIV, con la instalación de estrados principales, equipos de sonido y estructuras metálicas destinadas a delimitar anillos de seguridad frente al Ministerio de Trabajo.

Estas barreras buscan regular el flujo y garantizar el resguardo de los fieles que acudirán a recibir al pontífice, quien realizará actividades oficiales como la cena con los obispos programada para el jueves 12 de noviembre.

Asimismo, se viene realizando ensayos musicales a cargo de agrupaciones escolares, como un coro proveniente del distrito de Surquillo, que amenizará las actividades de bienvenida. Las labores técnicas forman parte del despliegue organizativo orientado a acondicionar el recinto religioso que albergará al Sumo Pontífice durante su permanencia.

Entrega de pases y afluencia de fieles

En paralelo a los trabajos logísticos, decenas de ciudadanos y fieles católicos se han apostado en las inmediaciones del recinto para gestionar y recoger los pases de acceso a las diversas ceremonias litúrgicas. La entrega de estas acreditaciones se coordina de manera presencial a través de las listas elaboradas por las parroquias de distintos distritos, como la iglesia de Cocharcas en Barrios Altos, permitiendo a los asistentes asegurar una ubicación.

La alta expectativa generada por la visita apostólica ha movilizado a personas de diversos puntos del país hacia la Nunciatura Apostólica en busca de información y orientación sobre los cronogramas de ingreso.