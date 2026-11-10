Despliegan más de 100 detectores de radiación para reforzar la seguridad durante visita del papa León XIV

Más de 100 detectores de radiación fueron desplegados en Lima y otras zonas del país como parte de las medidas de seguridad previstas para la visita del papa León XIV al Perú. El objetivo es detectar posibles fuentes radiactivas y prevenir incidentes durante los desplazamientos y actividades del pontífice.

Especialistas del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) realizaron una demostración de los equipos, que incluyen detectores portátiles, dispositivos para identificar el tipo de fuente radiactiva y mochilas especiales para inspeccionar el interior de los lugares que visitará el papa.

El especialista tecnológico nuclear David Huarachi explicó que también se cuenta con un sistema móvil de detección instalado en vehículos, equipado con detectores de gran volumen. Estas unidades permitirán recorrer zonas amplias, incluida la ruta que seguirá el papamóvil en Lima, para descartar la presencia de fuentes radiactivas que puedan representar una amenaza.

CAPACITACIÓN

Por su parte, el presidente del IPEN, Carlos Palomares, informó que hace aproximadamente dos semanas se realizó un taller de capacitación dirigido a más de 650 efectivos policiales. La preparación estuvo orientada al reconocimiento de la tecnología y a la identificación de alertas para activar oportunamente los protocolos de respuesta.

El despliegue contempla tres unidades móviles: una ubicada en el norte del país y dos en Lima. Estas acciones forman parte del operativo preventivo de seguridad para proteger al pontífice y a las personas que asistirán a las actividades programadas durante su visita.