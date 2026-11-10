Más de 2 000 periodistas fueron acreditados para cubrir la visita del papa León XIV al Perú

A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, el proceso de acreditación de los periodistas nacionales y extranjeros registra una intensa actividad en el Centro Internacional de Prensa, instalado en el distrito de San Isidro.

Desde las primeras horas de la mañana, decenas de comunicadores acudieron al recinto para completar los procedimientos necesarios y obtener acceso a las distintas actividades programadas durante la visita apostólica. Según el reporte desde el lugar, se formaron largas filas y más de 100 periodistas participaron en las primeras jornadas de inscripción.

De acuerdo con la información proporcionada durante la cobertura, más de 2.000 periodistas de distintos países fueron acreditados para informar sobre la llegada y las actividades del sumo pontífice.

Las acreditaciones contemplan el acceso a diferentes escenarios, entre ellos el Grupo Aéreo N.° 8, donde se realizará la recepción del papa, el Palacio de Gobierno, donde será recibido por la presidenta Keiko Fujimori, y el Gran Teatro Nacional.

En paralelo, las autoridades mantienen las medidas de seguridad para el desplazamiento del pontífice. La Policía Nacional informó sobre la habilitación de rutas alternas, escoltas especiales y monitoreos en más de 12 recorridos previstos en distintas ciudades del país.

RUTA

En Lima, el recorrido contempla avenidas como Elmer Faucett, La Marina y Brasil, además de la plaza Bolognesi y el ingreso al Centro Histórico por el jirón Conde de Superunda. Los periodistas acreditados realizarán la cobertura de las actividades oficiales y del desplazamiento del papa León XIV durante su visita al país.