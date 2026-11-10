Recomiendan medidas de prevención ante riesgo de golpes de calor durante actividades por visita del papa León XIV

Ante la llegada del papa León XIV y las actividades multitudinarias programadas en Lima, especialistas de salud brindaron recomendaciones para prevenir golpes de calor y daños en la piel por la exposición a la radiación ultravioleta.

Profesionales de salud explicaron cómo reconocer los primeros síntomas de un golpe de calor. La médico ocupacional Consuelo Tobar señaló que entre las señales de alerta se encuentran el dolor de cabeza, malestar general, dolor abdominal y agotamiento inusual. En casos más graves, pueden presentarse calambres y alteraciones de la conciencia.

Por su parte, la especialista en emergencias de salud Cecilia Carranza indicó que, ante una persona con signos de golpe de calor, lo primero es retirarla de la exposición directa al sol y trasladarla a un lugar con sombra. También recomendó reducir la temperatura corporal mediante paños húmedos o agua en zonas como la nuca, el cuello, las axilas y la ingle, además de mojar la cabeza.

Los especialistas también hicieron énfasis en la protección de la piel. El dermatólogo Javier Hurtado recomendó evitar la exposición directa al sol de los niños menores de dos años y utilizar bloqueador solar, preferentemente con factor de protección 50 o superior. Asimismo, aconsejó aplicarlo 30 minutos antes de exponerse al sol y cubrir zonas como el rostro, las orejas, el cuello y los antebrazos.

MÁS RECOMENDACIONES

En cuanto a la hidratación, el personal de salud recomendó beber agua de manera constante, sin esperar a tener sed. Como referencia general, señalaron un consumo de entre seis y ocho vasos al día, que puede incrementarse cuando las temperaturas son elevadas. También aconsejaron priorizar el agua natural y consumir las bebidas preparadas en el momento para evitar que se deterioren durante la jornada.