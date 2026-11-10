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10/11/2026

Aeropuerto Jorge Chávez: todo lo que debes saber si viajas a ver al papa León XIV

Ante el incremento de pasajeros por la visita del papa León XIV, Indecopi recordó los mecanismos de atención disponibles para quienes enfrenten problemas con vuelos, agencias de viaje y hoteles.



El aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, registra un incremento en la afluencia de pasajeros nacionales y turistas extranjeros ante la próxima visita del papa León XIV al Perú. En este contexto, el Indecopi presentó recomendaciones para orientar a los viajeros y garantizar el respeto de sus derechos como consumidores durante sus desplazamientos por el país.

Luis Naranjo, representante del Indecopi en el terminal aéreo, informó que entre enero y octubre de 2026 se registraron 4.418 reclamos. Según detalló, los principales motivos están relacionados con la idoneidad del servicio, el incumplimiento de las condiciones ofrecidas y las cancelaciones de vuelos, situaciones que pueden generar inconvenientes a los usuarios.

Ante cualquier problema, los pasajeros tienen derecho a solicitar el Libro de Reclamaciones y conservar una copia del registro. También pueden comunicarse mediante el WhatsApp Aeropuerto, una herramienta que permite alertar al Indecopi para que su personal acuda al lugar y brinde asistencia frente a inconvenientes con las aerolíneas u otros proveedores de servicios.

TOME SUS PRECAUCIONES

Asimismo, la entidad elaboró la guía que incluye orientaciones sobre transporte aéreo y terrestre, hoteles y restaurantes. Respecto a las restricciones de vuelos previstas para el 15 de noviembre en Cusco y Pucallpa, Naranjo señaló que se realizaron coordinaciones con las aerolíneas para reprogramar los viajes antes o después de los horarios de cierre, según la elección de los pasajeros.


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