Aeropuerto Jorge Chávez: todo lo que debes saber si viajas a ver al papa León XIV

El aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, registra un incremento en la afluencia de pasajeros nacionales y turistas extranjeros ante la próxima visita del papa León XIV al Perú. En este contexto, el Indecopi presentó recomendaciones para orientar a los viajeros y garantizar el respeto de sus derechos como consumidores durante sus desplazamientos por el país.

Luis Naranjo, representante del Indecopi en el terminal aéreo, informó que entre enero y octubre de 2026 se registraron 4.418 reclamos. Según detalló, los principales motivos están relacionados con la idoneidad del servicio, el incumplimiento de las condiciones ofrecidas y las cancelaciones de vuelos, situaciones que pueden generar inconvenientes a los usuarios.

Ante cualquier problema, los pasajeros tienen derecho a solicitar el Libro de Reclamaciones y conservar una copia del registro. También pueden comunicarse mediante el WhatsApp Aeropuerto, una herramienta que permite alertar al Indecopi para que su personal acuda al lugar y brinde asistencia frente a inconvenientes con las aerolíneas u otros proveedores de servicios.

TOME SUS PRECAUCIONES

Asimismo, la entidad elaboró la guía que incluye orientaciones sobre transporte aéreo y terrestre, hoteles y restaurantes. Respecto a las restricciones de vuelos previstas para el 15 de noviembre en Cusco y Pucallpa, Naranjo señaló que se realizaron coordinaciones con las aerolíneas para reprogramar los viajes antes o después de los horarios de cierre, según la elección de los pasajeros.