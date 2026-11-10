Cierran calles del Cercado de Lima por visita del papa León XIV

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el cierre de diversas vías del Centro Histórico desde las 10 de la noche, como parte del plan de seguridad por la visita del papa León XIV. La medida comprende el perímetro de la Plaza Mayor, desde las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna, la ribera del río Rímac, la parte posterior de Palacio de Gobierno y la avenida Abancay. Durante estas restricciones, estará prohibido el tránsito vehicular en la zona.

Mario Carareto, representante de la Municipalidad de Lima, recomendó a los ciudadanos evitar acudir en vehículos particulares los días 11 y 12 de noviembre, debido a que no se permitirá el ingreso de unidades al área restringida. La disposición responde al operativo establecido por la Policía Nacional del Perú para garantizar la seguridad durante las actividades programadas en el Centro Histórico.

Los asistentes que cuenten con entradas podrán ingresar a la Plaza Mayor por tres puntos habilitados: el jirón de la Unión, el jirón Callao y el jirón Conde de Superunda. El acceso estará sujeto a la verificación de las entradas mediante códigos QR y la identificación de los asistentes. En tanto, el jirón Huallaga será destinado al ingreso logístico y Carabaya al desplazamiento de los medios de comunicación.

ESTABLECEN AFOROS

Para las actividades se han establecido dos aforos: 12.000 personas para el 11 de noviembre y 16.000 para el día 12. Las autoridades recomendaron no llevar botellas de vidrio ni armas de ningún tipo, además de acudir debidamente hidratados y alimentados para prevenir golpes de calor. Mientras tanto, continúan los trabajos de instalación de estrados y colocación de rejas de seguridad en los alrededores de la Plaza Mayor.