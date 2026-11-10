Mesa Redonda y el Mercado Central ofrecen novedades y adornos navideños para la campaña 2026

La campaña navideña ya comenzó en los alrededores del Mercado Central y Mesa Redonda, donde los comerciantes ofrecen una variedad de adornos y artículos decorativos para quienes buscan preparar sus hogares para las fiestas de fin de año.

En la cuadra seis del jirón Andahuaylas, los compradores pueden encontrar figuras de Papá Noel de diferentes tamaños. Los modelos de piernas largas tienen precios desde S/ 50 hasta S/ 220, mientras que otros adornos cuestan entre S/ 150 y S/ 270. También se ofrecen trenes decorativos a S/ 350 y duendes desde S/ 75.

Los árboles navideños son otro de los productos más solicitados. Un pino de 2,40 metros puede costar alrededor de S/ 350, mientras que uno de tres metros alcanza los S/ 1.500. Para quienes buscan una decoración completa, un comerciante indicó que un árbol con adornos y accesorios puede llegar a costar S/ 3.200.

MÁS NOVEDADES

Las luces LED también forman parte de la oferta. Hay presentaciones de distintos tamaños y cantidades de focos: una tira de 35 metros con 500 luces cuesta S/ 35, mientras que un modelo de 150 metros se ofrece a S/ 200. Asimismo, se venden guirnaldas decoradas y luces secuenciales desde S/ 25.

En la cuadra siete del jirón Andahuaylas se pueden encontrar otros artículos, como adornos de Papá Noel que suben y bajan por una escalera, desde S/ 25. También se ofrecen renos decorativos de mayor tamaño a S/ 900, así como figuras de Papá Noel y Mamá Noel desde S/ 550.

En el jirón Huallaga, los comerciantes exhiben títeres, figuras de jengibre, mariposas con luces de colores, villas navideñas y árboles decorativos con movimiento. Los precios de estos productos van desde S/ 38 hasta más de S/ 280, dependiendo del diseño.