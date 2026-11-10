Paro de transportes: manifestantes marcharon en la avenida Abancay

Un grupo de transportistas del gremio Anitra llegó a la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, como parte de una movilización hacia el Congreso de la República para exigir medidas frente a los constantes ataques extorsivos y asesinatos de conductores. Los manifestantes partieron desde el puente Acho con pancartas y reclamos de mayor seguridad para el sector transporte.

Transportistas exigen medidas contra la extorsión

Entre sus principales demandas figura la derogatoria de la denominada ley procrimen y el refuerzo de la seguridad para choferes y usuarios. Martín Valeriano, dirigente del gremio, advirtió que los transportistas evalúan adoptar nuevas medidas de fuerza si continúan los asesinatos y pidió la presencia de efectivos militares o agentes policiales en las unidades de transporte para prevenir ataques.

El dirigente también cuestionó que las acciones del comando unificado no estén dando resultados frente a la criminalidad. Asimismo, indicó que esperan que el Congreso atienda sus reclamos y plantee soluciones ante la situación que atraviesa el sector.

La movilización se desarrolló con la participación de choferes y cobradores, quienes portaban pancartas para visibilizar la situación que enfrenta el sector. Los manifestantes esperan que sus demandas sean atendidas por el Legislativo y advirtieron que podrían convocar nuevas medidas de fuerza en coordinación con otros gremios si no obtienen respuestas.