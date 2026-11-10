Paro de transportistas: tránsito fluyó con normalidad en Puente Nuevo

Pese a la convocatoria al paro de transportistas en Lima y Callao, el tránsito vehicular se mantuvo fluido en Puente Nuevo. Aunque se había anunciado que 50 empresas se sumarían a la medida de protesta contra las extorsiones, en este punto se observó a pasajeros abordando unidades para dirigirse a sus centros de trabajo y estudios.

Buses continuaron circulando bajo resguardo policial

En el paradero se registró la circulación de buses y cústeres que cubrían rutas hacia Ate, Chosica, Santa Clara, Huaycán y Huachipa. Los pasajeros formaban filas para abordar las unidades, mientras efectivos de la Policía de Tránsito supervisaban la circulación vehicular para mantener el flujo normal.

La jornada se desarrolló en medio de la preocupación por los recientes ataques contra empresas de transporte y conductores. Según el reporte, los transportistas continuaban trabajando bajo amenazas de extorsionadores, quienes exigirían pagos de cupos y aplicarían represalias cuando estos se retrasaban o incumplían.

Pese a la convocatoria a la medida de protesta, el panorama registrado en Puente Nuevo mostró a usuarios movilizándose con normalidad y empresas de transporte que prestaron servicio durante las primeras horas de la mañana.